Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Βαριά ήττα με κάτω τα χέρια για την Εθνική και «αντίο» χρύσο μετάλλιο

Όνειρο ήταν πάει. Η Εθνική Ελλάδας δεν εμφανίστηκε ποτέ στον γήπεδο απέναντι στην Τουρκία, γνώρισε βαριά ήττα με 68-94 και πλέον το μόνο που μπορεί να κάνει (και δεν είναι λίγο) είναι να παλέψει στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Εθνική Ανδρών συνετρίβη από την «διαβασμένη» Τουρκία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα και είδε τα όνειρα της για μία θέση στον τελικό να «σβήνουν» άδοξα...

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το βαρύ 94-68 από το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, το οποίο στον τελικό της Κυριακής (14/9, 21:00) θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο μετά το αργυρό του 2001.

Στον αντίποδα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία (14/9, 17:00) για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16... στείρα χρόνια.

Κατώτερη των περιστάσεων...

H επιθετική και σκληρή άμυνα των Τούρκων από το πρώτο δευτερόλεπτο, το κλείσιμο όλων των διαδρόμων για τον σούπερ σταρ της Ελλάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο επιθετικός «οίστρος» του Έρτσαν Οσμάνι προκαθόρισαν από νωρίς την έκβαση και τον νικητή.

Μετά από το 0-7 της Τουρκίας, ο Οσμανί είχε 14 πόντους με 3/4 τρίποντα στο 16-26 υπέρ των Τούρκων στο 1ο δεκάλεπτο, για να τελειώσει το ματς με 28 πόντους (με 6/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα)!

Το αποτελεσματικό μαρκάρισμα του πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν (0 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ) στην 1η περίοδο δεν αποκόμισε όφελος για τη «γαλανόλευκη» που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο για να φτάσει τα 12 στο α΄ μέρος έναντι 2 της Τουρκίας. Και η διαφορά έφτασε στους +21 (24-45 και 28-49) στη 2η περίοδο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 4 πόντους σε 16:55΄΄ στο α΄ μέρος (με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ). Η εθνική όχι μόνο δεν αντέδρασε στην 3η περίοδο, αλλά είδε τους Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν να εκτοξεύουν τη διαφορά στους +26 (38-64), με τον Σπανούλη ν’ αναγκάζεται ν’ αποσύρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει... κάτι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είχαν κλειδώσει τον “ Greek Freak”.

Double double σημείωσε ο Αλπερέν Σενγκούν με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ και 2 κλεψίματα). Ο Τσεντί Οσμάν που αγωνίστηκε με οίδημα στο πόδι πέτυχε 17 πόντους απέναντι στην Ελλάδα, 14 πόντους και 5 ασίστ είχε συγκομιδή ο Σέιν Λάρκιν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 29:36΄΄. Ο Κώστας Σλούκας τέλειωσε το ματς με 15 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε 11 πόντους, ενώ 9 πόντους με 3/5 τρίποντα σημείωσε ο Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51,72, 68-94

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3), Καλαϊτζάκης 11 (1), Παπανικολάου 2, Σαμοντούροβ 3, Αντετοκούνμπο Γ. 12, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3.

Τουρκία (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 14 (1), Χαζέρ 7, Σανλί, Οσμάν 17 (2), Μπιτιμ 6 (1), Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15, Οσμάνι 28 (6), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπαχί, Γιούρτσεβεν.