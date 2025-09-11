Ελλάδα - Τουρκία: «Η κατάσταση του Όσμαν θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα» είπε ο Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την προπόνηση της ομάδας του, στάθηκε στην κατάσταση του Τσέντι Όσμαν πριν τον κρίσιμο αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, στο πλαίσιο του ημιτελικού του Eurobasket 2025.

«Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα» είπε ο Έργκιν Αταμάν κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνης ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Όσμαν στο φετινό EuroBasket κάνει φοβερό τουρνουά με μέσο όρο 14.9 πόντους με 51.2% στο τρίποντο, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.