Ελλάδα - Τουρκία: Το τελευταίο εμπόδιο για το μετάλλιο

Η μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ έφτασε. Ελλάδα - Τουρκία απόψε στις 21:00 στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με έπαθλο μία θέση στον τελικό και βέβαια στο βάθρο με τα μετάλλια.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην 4άδα της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και θα βρει απέναντι της μια εξίσου «διψασμένη» Τουρκία, που παραμένει δίχως επιτυχία σε Eurobasket από το 2001.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του, όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, σε αντίθεση με τον Εργκίν Αταμάν, που θα περιμένει μέχρι και την έναρξη του αγώνα ώστε να δει την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Τσεντί Όσμαν.

Σπανούλης: «Μεγαλώνει η δίψα και το κίνητρο»

«Δεν υπάρχουν μυστικά. Η ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με τη Λιθουανία, είτε με την Τουρκία, εμείς αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα τα παιχνίδια και την ίδια προετοιμασία κάνουμε. Σίγουρα μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο, ανοίγει η όρεξη. Η ομάδα είναι απελευθερωμένη σε σχέση με το πώς ήταν και αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμη καλύτερα, γιατί πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα στα παιχνίδια που έρχονται» απαντά ο ομοσπονδιακός τεχνικός στην ερώτηση για το αν έχει να μεταδώσει κάτι στους παίκτες του από την εμπειρία ενός ημιτελικού Ευρωμπάσκετ.

Για τη δήλωση Αταμάν πως δεν σφυρίζονται επιθετικά φάουλ σε βάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Το περιμέναμε αυτό από τον κόουτς Αταμάν να το πει. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω πως επηρεάζεται το μυαλό κανενός. Εγώ δεν είπα ότι ο Γιάννης δεν παίρνει φάουλ και βολές για να επηρεάσω κανένα μυαλό. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Του έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν, όπως στο ματς με την Ισπανία. Πιστεύω ότι του σφυρίζουν παραπάνω επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ επιθετικός παίκτης, που πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβάνε τα χέρια δυο και τρεις παίκτες».

Ελλάδα - Τουρκία: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Ευρωμπάσκετ: Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 Γερμανία - Φινλανδία

21:00 Ελλάδα - Τουρκία