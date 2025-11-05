Έμερικ Γένεϊ: Πέθανε ο θρυλικός προπονητής που οδήγησε τη Στεάουα Βουκουρεστίου στην κορυφή της Ευρώπης

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Μλάντεν Ζίζοβιτς της Ραντνίσκι 1923, η προπονητική κοινότητα έχασε άλλη μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητές της. Την Τετάρτη, ο Έμερικ Γιένεϊ (Emerich Jenei), προπονητής της θρυλικής Στεάουα Βουκουρεστίου, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ραζβάν Μπουρλεάνου, πρόεδρος της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απέτισε φόρο τιμής σε αυτόν με μια δήλωση: «Σήμερα, το ρουμανικό ποδόσφαιρο έχασε έναν θρυλικό προπονητή, ένα σύμβολο επαγγελματισμού κι ακεραιότητας. Ο Έμερικ Γιένεϊ ήταν ένα πρότυπο κομψότητας, ψυχραιμίας και σεβασμού, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου».

Ο Γένεϊ οδήγησε τους «Τρικολόρι» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία, μετά από απουσία δύο δεκαετιών, καθώς και στο Euro 2000, όπου η ρουμανική ομάδα εξασφάλισε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απέναντι στην Αγγλία (3-2).

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του, ωστόσο, παραμένει η νίκη της Στεάουα Βουκουρεστίου στον τελικό του Champions League το 1986 εναντίον της Μπαρτσελόνα, του πρώτου συλλόγου της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε ένα τέτοιο κατόρθωμα.

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας προπονητής που αφιέρωσε τον εαυτό του ψυχή τε και σώμα στην ομάδα, στους παίκτες», δήλωσε στο GSP.ro ο πρώην παίκτης του, Στέφαν Γιόβαν. «Οργάνωσε τα πάντα. Χωρίς αυτόν, το μεγαλύτερο επίτευγμα στο ρουμανικό ποδόσφαιρο δεν θα είχε συμβεί ποτέ».