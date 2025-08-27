Μενού

Εμμανουήλ Καραλής: 2ος στον τελικό των Diamond League - Άλμα στα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής βγήκε δεύτερος με άλμα στα έξι μέτρα, στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη.

Καραλής
Εμμανουήλ Καραλής | In Time / Bildbyran
Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη με άλμα στα 6 μέτρα ενώ νικητής αναδείχθηκε ο Ντουπλάντις λόγω καλύτερων προσπαθειών.

Ο 26χρονος πρωταθλητής, ξεπέρασε τα 6,00μ. στο επί κοντώ στον τελικό των Diamond League πήρε τη 2η θέση και τα 20.000 δολάρια που αντιστοιχούν σε αυτήν.

Ο Σουηδός Ντουπλάντις, πέρασε τα 6.00μ. στο 1ο άλμα, ο Καραλής στην 3η προσπάθεια κάτι που έδωσε στον Ντουπλάντις το «διαμάντι» και τα 50.000 δολάρια.

Η κατάταξη στο επί κοντώ ανδρών

  1. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.00μ.
  2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,00μ
  3. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5.80μ.
  4. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,65μ.
  5. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,65μ.
  6. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Δεν μετρήθηκε

