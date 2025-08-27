Εμμανουήλ Καραλής: 2ος στον τελικό των Diamond League - Άλμα στα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη με άλμα στα 6 μέτρα ενώ νικητής αναδείχθηκε ο Ντουπλάντις λόγω καλύτερων προσπαθειών.

Ο 26χρονος πρωταθλητής, ξεπέρασε τα 6,00μ. στο επί κοντώ στον τελικό των Diamond League πήρε τη 2η θέση και τα 20.000 δολάρια που αντιστοιχούν σε αυτήν.

Ο Σουηδός Ντουπλάντις, πέρασε τα 6.00μ. στο 1ο άλμα, ο Καραλής στην 3η προσπάθεια κάτι που έδωσε στον Ντουπλάντις το «διαμάντι» και τα 50.000 δολάρια.

Η κατάταξη στο επί κοντώ ανδρών

Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.00μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,00μ Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5.80μ. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,65μ. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,65μ. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Δεν μετρήθηκε