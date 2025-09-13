Εμμανουήλ Καραλής στο Gazzetta μετά την πρόκριση: «Ο επιμένων νικά!»

Μετά από χρόνια προσπαθειών και αγώνες που δεν πήγαν όπως τους είχε προγραμματίσει, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τον πρώτο του τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος και τονίζει πως «ο επιμένων νικά», σε συνέντευξη του στο Gazzetta.

Χωρίς άγχος πλέον, αφού προκρίθηκε στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής μοιράστηκε τις σκέψεις του αλλά και τα σχέδιά του για τον τελικό που έρχεται.

«Μετά από τόσο καιρό μπήκα και στο πρώτο μου τελικό. Ο επιμένων νικά! Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν σίγουρα καθόλου εύκολος ο αγώνας.» , δήλωσε ο αθλητής.

