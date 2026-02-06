EOK: Αγωγή του Βαγγέλη Λιόλιου σε πρόεδρο ομάδας της Stoiximan GBL για απειλητικά μηνύματα

Έκτακτη συνεδρίαση είχε σήμερα (06/02) το ΔΣ της ΕΟΚ, μετά από απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΚ, πρόεδρος ομάδας της Stoiximan GBL μετά από ήττα του συλλόγου του στον Κυριακάτικο (01/02) αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, έστειλε απειλητικά μηνύματα προς τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος κατέθεσε αγωγή.

