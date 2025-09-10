Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Final 4 της Euroleague

To OAKA, μετά το Final 4 του 2007 θα φιλοξενήσει ξανά το μεγάλο ραντεβού της Euroleague.

Πέρασε πολλά «κύματα», διαβουλεύσεις, προσφορές, παρασκήνιο, δόθηκαν παρατάσεις ως προς την ανακοίνωσή του, αλλά πλέον είναι οριστικό και επίσημο μετά τη μυστική ψηφοφορία των ομάδων- μελών της Euroleague.

Η Αθήνα αναλαμβάνει το Final 4 της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, όπως είναι η νέα ονομασία του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Η Αθήνα κέρδισε το Βελιγράδι στην μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη με ψήφους 8-3 και 2 λευκά.

Έτσι λοιπόν, χώρα μας θα γίνει ξανά οικοδέσποινα έπειτα από 19 χρόνια, αφού το τελευταίο Final 4 της EuroLeague που διεξήχθη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ήταν το 2007, με το τρόπαιο να κατακτά ο Παναθηναϊκός.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final 4 που διοργανώνει η Ελλάδα, καθώς το 2000 το Final 4 είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1993 είχε φιλοξενηθεί στον Πειραιά και το ΣΕΦ.