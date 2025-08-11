Επιτήδειοι έβαλαν με ΑΙ τον Νίκο Γκάλη σε αναπηρικό καροτσάκι: Η αντίδραση του «γκάνγκστερ»

Απάτη, χρησιμοποιώντας τον Νίκο Γκάλη, θέλησαν να στήσουν επιτήδειοι μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), παρουσιάζοντάς τον σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας.

Ο ίδιος ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ ανέβασε στα social media τα επίμαχα βίντεο και έγραψε ότι είναι ψεύτικα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά έχουν στόχο την εξαπάτησή τους.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tiktok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε σε μήνυμά του ο «γκάνγκστερ».

Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. #NickGalis pic.twitter.com/BYzxQ77t3H — Nick Galis (@NickGalis6) August 11, 2025



