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Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας με συμβόλαιο μέχρι το 2030.

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Γιούργκεν Κλοπ
Ο Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας | instagram/dfb_team
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Εποχή Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας με την ομοσπονδία να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 59χρονο τεχνικό μέχρι το 2030.

Στόχος του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ, να ξαναφέρει τα «πάντσερ» στην κορυφή του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Μαζί του στην εθνική ομάδα θα βρεθούν οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λίντερς και Σβεν Μπέντερ, οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο προπονητικό του επιτελείο.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

«Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Μαζί του ως βοηθοί προπονητές έρχονται οι Πέτερ Κράβιετς, Πέπιν Λίντερς και Σβεν Μπέντερ.

Καλώς ήρθατε στην DFB!

Ανυπομονούμε για όσα έρχονται»

 

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