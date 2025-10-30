Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη Γιουβέντους: Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026

Η Γιουβέντους αναθέτει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στον Λουτσιάνο Σπαλέτι που θα πάρει τη θέση του Ιγκόρ Τούντορ, που «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα των «μπιανκονέρι» σε Καμπιονάτο και Ευρώπη.

Η ομάδα του Τορίνο, συμφώνησε με τον Ιταλό τεχνικό για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και θα κάνει ντεμπούτο στο προσεχές εκτός έδρας ματς κόντρα στην Κρεμονέζε (01/11).

Ο Σπαλέτι υπήρξε προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα πό τον Αύγουστο του 2023 εώς τον Ιούνιο του 2025 ενώ τελευταίος του σύλλογος ήταν η Νάπολι (2021-2023).

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto mister!



🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025

Ο Κροάτης Τούντορ, που είχε αντικαταστήσει τον Τιάγκο Μότα τον Μάρτιο, ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής που προσέλαβε η Γιουβέντους μετά τον Γάλλο Ντιντιέ Ντεσάμπ τη σεζόν 2006-07.

Οδήγησε τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση της Serie A την περασμένη σεζόν, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Champions League. Ωστόσο, η ομάδα δεν είχε νίκη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με πέντε ισοπαλίες και τρεις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, πριν από την απόλυσή του. Ο Μάσιμο Μπραμπίγια ανέλαβε προσωρινά και η «Γιούβε» κέρδισε τον επόμενο αγώνα της, επικρατώντας 3-1 της Ουντινέζε.

Ο 66χρονος Σπαλέτι οδήγησε τη Νάπολι το 2023 στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από 33 χρόνια, ύστερα από μια μακρά καριέρα στους πάγκους, με θητείες σε Ρόμα, Ίντερ και πενταετή παρουσία στη ρωσική Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ανέλαβε την εθνική Ιταλίας το 2023 και την οδήγησε στο Euro 2024, όπου αποκλείστηκε στους «16» μετά την ήττα 2-0 από την Ελβετία.