Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός  86-68: Πράσινη τραγωδία στο Βελιγράδι

Με τη θέση «5» να... νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την... ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague και συνετρίβη.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να πανηγυρίζει την έβδομη νίκη του και μάλιστα διαδοχική.

Στον αντίποδα, το «τριφύλλι», το οποίο φλέρταρε με την πιο βαριά ήττα της ευρωπαϊκής Ιστορίας του όταν βρέθηκε στο 29΄ στο -28 (65-37), αλλά το... μάζεψε στο φινάλε, υπέστη το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα και τέταρτο στο σύνολο.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Γιάννη Κουζέλογλου, μετά τους τραυματισμούς των Ομέρ Γιουρτσεβέν και Ρισόν Χολμς (ο Ματίας Λεσόρ ήταν ούτως ή άλλως εκτός πλάνου), ενώ ο Εργκίν Αταμάν ανέβαζε στη θέση «5» τους Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αυτό το κενό στη γραμμή ψηλών του «τριφυλλιού» υπήρξε καταλυτικό στην εξέλιξη του ματς, ενώ από τη στιγμή που δίπλα σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκε και η αστοχία από 6.75, ο Παναθηναϊκός τέθηκε πρόωρα νοκ-άουτ.

Την αμυντική σύγχυση του «τριφυλλιού», ακολούθησε η επιθετική δυσλειτουργία, με ενδεικτική την απόδοση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος περιορίστηκε απόψε στους 6 πόντους...

Οι μόνοι που ξεχώρισαν από την αποψινή εφιαλτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν οι Τσεντί Όσμαν με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Σημαντική παρουσία είχε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από τον Ερυθρό Αστέρα που συνεχίζει τον... καλπασμό του και αναρριχήθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, έλαμψαν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (14π., 9ρ., 7ασ., 1κλ.) και Τσίμα Μονέκε (14π., 8ρ., 3ασ., 1κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Οι συνθέσεις:

Ερυθρός Αστέρας (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14, Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8, Νταβιντόβατς 4, Κάλινιτς 7 (1), Ντόμπριτς 10 (2), Ιζούντου 8, Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7, Μονέκε 14.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Όσμαν 14 (3), Σλούκας 16 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (2), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου, Ναν 6 (1), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 2.