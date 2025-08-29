Μενού

Eurobasket 2025, Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» κοντά στο καλάθι, τρύπησε την Ιταλία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... διέλυσε τους Ιταλούς και το Gazzetta αναλύει τη φοβερή εμφάνιση του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025 | EUROKINISSI
Η Εθνική ξεκίνησε με τη νίκη κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους με 14/20 δίποντα και 3/4 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

