Eurobasket 2025, Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» κοντά στο καλάθι, τρύπησε την Ιταλία

Η Εθνική ξεκίνησε με τη νίκη κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους με 14/20 δίποντα και 3/4 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη.

