EuroBasket 2025: «Έκοψε» άλλους δύο ο Σπανούλης από την Εθνική, έμειναν 13

Η Εθνική Ομάδα ανακοίνωσε τους δύο παίκτες που κόπηκαν από τη συνέχεια της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει του EuroBasket 2025.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με την Εθνική Ανδρών, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Σπανούλης. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα του του τουρνουά από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

