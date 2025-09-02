Μενού

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το παιχνίδι

Το Gazzetta, με το LIVE «EuroBasket Live powered by Novibet», αναλύει τα πάντα αναφορικά με το Ελλάδα - Βοσνία.

Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Ο Τολιόπουλος στο ματς Ελλάδα - Βοσνία | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet» μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου η Εθνική θέλει να κάνει το 4/4 στο Eurobasket 2025.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής.

