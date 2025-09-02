Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet» μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου η Εθνική θέλει να κάνει το 4/4 στο Eurobasket 2025.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής.

