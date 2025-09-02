EuroBasket 2025, Ελλάδα: Η σκληρή ζωή χωρίς τον Γιάννη

Η Εθνική Ανδρών κλήθηκε να ζήσει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά. Ο Giannis αγωνίστηκε μόνο σε δύο από εκείνα τα επτά παιχνίδια: απέναντι στη Λετονία, όπου η Ελλάδα πέτυχε 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, και στο τελικό τεστ κόντρα στη Γαλλία.

Στα υπόλοιπα πέντε, ο Βασίλης Σπανούλης πορεύτηκε με το διαθέσιμο ρόστερ, μέχρι να φτάσουμε στην Κύπρο, όπου ο Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσε από την πρεμιέρα με την Ιταλία ότι είναι εκείνος που καθορίζει τις προσδοκίες και τους στόχους της Εθνικής.

