Eurobasket 2025: Το φανταράκι που έγινε στρατηγός

Ο Κώστας Παπανικολάου πρωτοφόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών το 2009, στα 19 του χρόνια, με το έπαθλο του MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 φρέσκο φρέσκο στο σκρίνιο του.
Η ομάδα είχε πολλούς καλούς ψηλούς, αλλά -ελλείψει Διαμαντίδη και Παπαλουκά- υστερούσε στις περιφερειακές θέσεις, οπότε ο Γιόνας Καζλάουσκας κάλεσε για το Eurobasket της Πολωνίας τα δύο αμούστακα αστεράκια της Εθνικής Νέων: Παπανικολάου και Νίκο Παππά (αλλά όχι τον Κώστα Σλούκα, που φαίνεται στη φωτο μαζί και με τον Χάρη Γιαννόπουλο).
