EuroBasket 2025, Γιάννης vs Σενγκούν: H μονομαχία του ΝΒΑ δίνει ραντεβού στην Ευρώπη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει την πρώτη μεγάλη διάκριση με τη «γαλανόλευκη».

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν | gazzetta.gr
Η σημερινή (12/9) αναμέτρηση Ελλάδας - Τουρκίας στο EuroBasket 2025 έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς o Αταμάν θα βρεθεί απέναντι σε πέντε δικούς του παίκτες από τον Παναθηναϊκό.

Το μεγάλο highlight της αναμέτρησης, όμως, δεν είναι στον πάγκο, αλλά στο παρκέ και δεν είναι άλλο από τη μονομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν.

