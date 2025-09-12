EuroBasket 2025, Γιάννης vs Σενγκούν: H μονομαχία του ΝΒΑ δίνει ραντεβού στην Ευρώπη

Η σημερινή (12/9) αναμέτρηση Ελλάδας - Τουρκίας στο EuroBasket 2025 έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς o Αταμάν θα βρεθεί απέναντι σε πέντε δικούς του παίκτες από τον Παναθηναϊκό.

Το μεγάλο highlight της αναμέτρησης, όμως, δεν είναι στον πάγκο, αλλά στο παρκέ και δεν είναι άλλο από τη μονομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr