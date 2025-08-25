Eurobasket 2025: Η Εθνική που είδαμε κι εκείνη που ελπίζουμε να δούμε

Το 42ο Eurobasket, που βρίσκεται προ των πυλών και θα τραβήξει όλα τα βλέμματα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι το εφετινό καλοκαίρι της Εθνικής ομάδας δεν μπήκε καλά.

Πολλές απουσίες για διαφόρους λόγους (Καλάθης, Γουόκαπ και Παπαπέτρου), παίκτες που θα είχαν ρόλο επέλεξαν να μην συμμετάσχουν έχοντας θέματα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό (Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης) ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε πιο αργά από ποτέ στις προπονήσεις με επαφή, δεν έπαιξε στα πρώτα τέσσερα φιλικά παιχνίδια, ενώ συνολικά αγωνίστηκε σε δύο από τα επτά τεστ προετοιμασίας (παίζοντας 15 και 22 λεπτά αντίστοιχα με Λετονία και Γαλλία).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr