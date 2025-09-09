Eurobasket 2025: Η νύχτα του «Λιέ-του-βα! Λιέ-τουβα!»

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις ρωτήθηκε για το Eurobasket 2025, αλλά απάντησε για το 1995.

Η …μυριόστομη ιαχή «Λιέ-του-βα! Λιέ-του-βα!» αντηχεί μέχρι σήμερα στα αυτιά των Λιθουανών, οι οποίοι απέκτησαν εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ έναν σύμμαχο βγαλμένο από τα όνειρά τους.

Το κύπελλο δεν το πήραν, αλλά ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου του Eurobasket 1995 με είκοσι χιλιάδες Έλληνες στο πλευρό τους.

