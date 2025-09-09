Μενού

Eurobasket 2025: Η νύχτα του «Λιέ-του-βα! Λιέ-τουβα!»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ταξιδεύει με τη χρονομηχανή στο 1995 και θυμάται τη νύχτα που Λιθουανοί, Σέρβοι και ...Έλληνες δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Λιθουανία - Ευρωμπάσκετ 1995
Λιθουανία - Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ 1995 | INTIME
Ο Ρίμας Κουρτινάιτις ρωτήθηκε για το Eurobasket 2025, αλλά απάντησε για το 1995.

Η …μυριόστομη ιαχή «Λιέ-του-βα! Λιέ-του-βα!» αντηχεί μέχρι σήμερα στα αυτιά των Λιθουανών, οι οποίοι απέκτησαν εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ έναν σύμμαχο βγαλμένο από τα όνειρά τους.

Το κύπελλο δεν το πήραν, αλλά ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου του Eurobasket 1995 με είκοσι χιλιάδες Έλληνες στο πλευρό τους.

