EuroBasket 2025: Η σκληρή γλώσσα των ισπανικών Μέσων για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα

Η Ελλάδα τα κατάφερε. Μετά από πολύ μεγάλο κόπο κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ισπανίας με 90-86 και μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο παράλληλα να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο της Λεμεσού στο EuroBasket 2025.
Αυτή η νίκη μάλιστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η χώρα από την Ιβηρική χερσόνησο δεν πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.