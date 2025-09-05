EuroBasket 2025: Η σκληρή γλώσσα των ισπανικών Μέσων για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα

Η Ελλάδα τα κατάφερε. Μετά από πολύ μεγάλο κόπο κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ισπανίας με 90-86 και μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο παράλληλα να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο της Λεμεσού στο EuroBasket 2025.

Αυτή η νίκη μάλιστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά όπου η χώρα από την Ιβηρική χερσόνησο δεν πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.