Eurobasket 2025: Οι αγώνες της πρεμιέρας - Οι ώρες και τα κανάλια που τους δείχνουν

Η μεγάλη ώρα για το τζάμπολ του Eurobasket 2025 έφτασε. Το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) διεξάγεται η πρεμιέρα της διοργάνωσης, της οποίας η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία) .

Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας. Η Εθνική μας ομάδα ξεκινά τους αγώνες της την Πέμπτη (28/08) κόντρα στην Ιταλία (21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start).

Τη διοργάνωση θα καλύψει η Nova, με ορισμένα από τα παιχνίδια, όπως αυτά της Εθνικής, να μεταδίδονται και από την ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της πρεμιέρας

Τετάρτη 27/8

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Eurobasket

Πέμπτη 28/8

15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4

15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start, ΕΡΤ1

18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4

21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Παρασκευή 29/8

13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4, ΕΡΤ1

14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4

18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30/8

13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4

18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start, ΕΡΤ1

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4

21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6

21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Κυριακή 31/8

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start, ΕΡΤ1

Δευτέρα 1/9

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start, ΕΡΤ1

Τρίτη 2/9

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3/9

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4

18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start

Πέμπτη 4/9

15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4