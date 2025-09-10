EuroBasket 2025: Σε ποιο ύψος πήδηξε ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τη βοήθεια του ChatGPT

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76 και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9).
Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο που πραγματοποίησε ένα παιχνίδι με επιβλητική παρουσία, πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις προσπάθησε να φτάσει μέχρι το καλάθι, αλλά ο παίκτης του Ολυμπιακού έκανε μία τρομερή τάπα.
