Eurobasket 2025: Ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε έξω απ' την Xiaomi Arena όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας

Την εγρήγορση των τοπικών Αρχών στη Λετονία προκάλεσε ο εντοπισμός ενός ύποπτου αντικειμένου έξω από τη Xiaomi Arena, όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Λιθουανίας με τη Λετονία για την πρόκριση στα προημιτελική φάση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το γήπεδο, ενώ εκκενώθηκε και το media center καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο πακέτο. Αρχικά προκλήθηκε έντονη ανησυχία καθώς κυκλοφόρησε η φήμη περί ύποπτου δέματος.

Ωστόσο, με την παρέμβαση της αστυνομίας το ζήτημα λύθηκε άμεσα. Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε, καθυστέρησε η αποστολής της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ, που αγωνίζεται την Κυριακή απέναντι στο Ισραήλ.

Λίγο αργότερα οι διοργανωτές εξέδωσαν ανακοίνωση: «Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο. Μπορεί να χρειαστούν έως και 20 λεπτά για να λυθεί το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία! Η ασφάλεια όλων μας προέχει».

