Eurobasket QUIZ: Πόσο καλά ξέρεις το κορυφαίο μπασκετικό «ραντεβού» της Ευρώπης;

Καλοκαίρι. Μπάσκετ. Εθνική. Οι πιο παλιοί το έχουν συνδέσει με το «τιρινίνι», τη διάσημη μουσική υπόκρουση από το «Final Countdown» των Europe που έντυσε τον πρώτο ελληνικό θρίαμβο. Οι νεότεροι έχουν να θυμούνται τη στιγμή που ακούστηκε το αλησμόνητο «βάλ’το αγόρι μου» στο σουτ του Δημήτρη Διαμαντίδη, αυτό που άνοιξε τον δρόμο για το δεύτερο Χρυσό μετάλλιο.

Με άλλα λόγια; Eurobasket. Η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου, ο θεσμός που συνδέει γενιές Ελλήνων φιλάθλων και που μας έχει χαρίσει αδιανόητες στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας, επιστρέφει στην 42η της έκδοση (27/8 - 14/9) και ο παλμός της μπασκετικής Ευρώπης χτυπά ήδη δυνατά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr