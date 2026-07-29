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EuroCup: Άρης και ΠΑΟΚ δεν είναι το φαβορί - Η ομάδα που έχει φτιάξει η Μπαχτσεσεχίρ

Άρης και ΠΑΟΚ έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις για τη νέα σεζόν, όμως το φαβορί του EuroCup μάλλον είναι η Μπαχτσεσεχίρ.

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Μπαχτσεσεχίρ
Μπαχτσεσεχίρ | gazzetta
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Η νέα σεζόν του EuroCup αναμένεται να είναι από τις πιο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών. Άρης και ΠΑΟΚ είναι οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν, έχοντας κάνει μεγάλες επενδύσεις μέχρι στιγμής, ωστόσο η Μπαχτσεσεχίρ φαίνεται να είναι το φαβορί και λόγω εμπειρίας, αλλά και ρόστερ.

Ο τούρκικος σύλλογος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου αποκλείστηκε από τη φιναλίστ Μπεσίκτας. Το ίδιο σκηνικό έγινε και στο τούρκικο πρωτάθλημα, χάνοντας την πρόκριση στους τελικούς και πάλι από την ομάδα του Αλιμπίγεβιτς.

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