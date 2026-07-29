«Άντε δρόμο»: Θύελλα αποδοκιμασιών για τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο - Αρνήθηκαν και χειραψία

Μπορεί ο υπουργός Υγείας να ταξίδεψε στη Λήμνο με γιορτινή διάθεση για να εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου, όμως η επαφή του με την πραγματικότητα -και κυρίως με τους κατοίκους του νησιού- αποδείχθηκε μια εντελώς διαφορετική, ψυχρολουσία.

Η καθιερωμένη υπουργική «βόλτα» στα καφενεία της Μύρινας, που στήθηκε με σκοπό τις χαλαρές συνομιλίες, μετατράπηκε γρήγορα σε εστία έντασης. Οι πολίτες δεν έκρυψαν την οργή τους για την υποβάθμιση των υγειονομικών δομών και του επιφύλαξαν μια υποδοχή γεμάτη αποδοκιμασίες, γυρνώντας του κυριολεκτικά την πλάτη.

Η ολιγόλεπτη, φραστική ένταση κορυφώθηκε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης πλησίασε τον κόσμο, τείνοντας το χέρι του για χαιρετισμό. Η απάντηση που έλαβε ήταν κάτι παραπάνω από ηχηρή. Κάτοικος του νησιού όχι απλώς αρνήθηκε να του δώσει το χέρι:

«Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας; Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο ιδρώτα και όλο πόνο.»

Η αγανάκτηση δεν σταμάτησε εκεί. Η σπίθα άναψε για τα καλά, με άλλους παρευρισκόμενους να παρεμβαίνουν, απαιτώντας σε έντονο ύφος από τον υπουργό να αποχωρήσει άμεσα από το σημείο. Οι φωνές των κατοίκων αντηχούσαν στα καφενεία της Μύρινας, με τις ατάκες να είναι καταπέλτης:

«Άιντε δρόμο και μην ξανάρθετε. Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα!»

Το αίσθημα της εγκατάλειψης στον τομέα της Υγείας ήταν το βασικό θέμα συζήτησης -και αγανάκτησης- των πολιτών, οι οποίοι κατήγγειλαν τις τεράστιες ελλείψεις και τα προβλήματα που μαστίζουν τις δομές του νησιού καθημερινά. Το κλίμα έντασης αποτυπώθηκε ιδανικά μέσα από τη φράση ενός ακόμη ντόπιου, ο οποίος ξεσπώντας μπροστά στον υπουργό, φώναξε:

«Για τα νοσοκομεία τίποτα δεν έγινε και έχουν και μούτρα να έρχονται.»

Ο υπουργός Υγείας, στάθηκε στο επεισόδιο στη Λήμνο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας τα εξής: «Εμένα όσο και να με υβρίζουν και να με κατηγορούν, μόλις διαβάζω τέτοια μηνύματα παίρνω θάρρος και καμαρώνω, για όσα κάνουμε υπέρ των ασθενών να σας πω την αλήθεια».



Εμένα όσο και να με υβρίζουν και να με κατηγορούν, μόλις διαβάζω τέτοια μνμ παίρνω θάρρος και καμαρώνω, για όσα κάνουμε υπέρ των ασθενών να σας πω την αλήθεια. pic.twitter.com/SDmaJKBWPf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026