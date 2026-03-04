Μενού

Euroleague: Ο δρόμος της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ

Η Euroleague μέσω βίντεο στο κανάλι της στο YouTube δημοσίευσε τον δρόμο της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ, καθώς και στιγμές από την καθημερινότητά του που έχουν να κάνουν με την αποθεραπεία του.

Reader symbol
Newsroom
Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ένα ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε η Euroleague σε συνεργασία με τον Σέιν Λάρκιν, δείχνουν τον δρόμο της επιστροφής, από τους τραυματισμούς του Λάρκιν, αλλά και του Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα μέσω του «Surviving EuroLeague» η διοργάνωση, κατέγραψε στιγμές από την καθημερινότητα του σέντερ του Παναθηναϊκού που τον δείχνει να «παλεύει» στο γυμναστήριο, προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν και πριν τραυματιστεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ