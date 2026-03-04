Euroleague: Ο δρόμος της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ

Ένα ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε η Euroleague σε συνεργασία με τον Σέιν Λάρκιν, δείχνουν τον δρόμο της επιστροφής, από τους τραυματισμούς του Λάρκιν, αλλά και του Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα μέσω του «Surviving EuroLeague» η διοργάνωση, κατέγραψε στιγμές από την καθημερινότητα του σέντερ του Παναθηναϊκού που τον δείχνει να «παλεύει» στο γυμναστήριο, προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν και πριν τραυματιστεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr