Euroleague: Ο δρόμος της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ

Ένα ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε η Euroleague σε συνεργασία με τον Σέιν Λάρκιν, δείχνουν τον δρόμο της επιστροφής, από τους τραυματισμούς του Λάρκιν, αλλά και του Ματίας Λεσόρ.
Συγκεκριμένα μέσω του «Surviving EuroLeague» η διοργάνωση, κατέγραψε στιγμές από την καθημερινότητα του σέντερ του Παναθηναϊκού που τον δείχνει να «παλεύει» στο γυμναστήριο, προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν και πριν τραυματιστεί.
