Euroleague: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπι και πάει πρώτος και καλύτερος στα play off

Νικηφόρα και από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 24-10, έκλεισε ο Ολυμπιακός την κανονική περίοδο της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 99-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, για την 34η και τελευταία αγωνιστική και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα play off (θα έχουν πλεονέκτημα έδρας), που θα προκύψει από την ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση μέσω των Play In που θα προηγηθούν.

Στον αντίποδα οι Ισραηλινοί αποχαιρέτησαν την εφετινή διοργάνωση με ρεκόρ 11-23.

Η τετράδα «κλείδωσε» από το βράδυ της Πέμπτης (10/4). Πίσω από τον πρώτο Ολυμπιακό, η δεύτερη Φενερμπαχτσέ, ακολουθεί ο οριστικά τρίτος Παναθηναϊκός και στην 4η θέση η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Χωρίς Φαλ και Μιλουτίνοφ, αλλά με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Μόουζες Ράιτ, χωρίς τους Τόμας Ουόκαπ, Λούκα Βιλντόσα και Κίναν Έβανς στην περιφέρεια, ο Ολυμπιακός, στον τελευταίο αγώνα του στην κανονική περίοδο, κατάφερε, έστω και δύσκολα, να δώσει την ικανοποίηση και τη χαρά της νίκης στον κόσμο του. Με τον Φουρνιέ να μετρά 27 πόντους (έναν λιγότερο από το ρεκόρ του) και 5/7 τρίποντα, τον Σάσα Βεζένκοφ να μετρά 21 πόντους (1/6 τρίποντα) με 7 ριμπάουντ, με τον Μόουζες Ράιτ να παίζει για Φαλ και Μιλουτίνοφ μαζί, με 18 πόντους! Κι ενώ ο Άλεκ Πίτερς (17π. με 3/6 τρίποντα και 7 ριμπάουντ) που έδινε ανάσες στον Ράιτ στο «5» ήταν αυτός που κρατούσε στο παιχνίδι τους «ερυθρόλευκους» όταν οι Ισραηλινοί «βομβάρδιζαν» έξω από τα 6.76 (12/28 τρίποντα).

Οι παίκτες του Μπαρτζώκα επιβεβαίωσαν, λοιπόν την ανωτερότητά τους, καθώς και τις υψηλές προσδοκίες των φιλάθλων τους ήδη από το περασμένο καλοκαίρι όταν “ χτίστηκε” αυτή η ομάδα με ένα και μοναδικό στόχο: την κατάκτηση του 4ου τίτλου Euroleague στην ιστορία του Ολυμπιακού τη χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει τα 100ά γενέθλιά του.

Με 24 νίκες - 10 ήττες σε 34 αγωνιστικές, οι «ερυθρόλευκοι» απέδειξαν, όχι μόνο με το θεαματικό και ποιοτικό μπάσκετ που παρουσίασαν, αλλά και με... αριθμούς πως είναι η καλύτερη ομάδα αυτής της σεζόν, στη regular season.

Το ίδιο ρεκόρ (24-10) είχε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο και πρόπερσι (2022-23), όταν είχε τερματίσει και τότε πρώτος, αλλά η συνέχεια τότε ήταν επώδυνη με την απώλεια του τίτλου στον τελικό στο Κάουνας, από το σουτ του Σέρχιο Γιουλ.

Πλέον, ο Ολυμπιακός θα περιμένει τα Play In για να μάθει ποια θα είναι η 8η ομάδα, αυτήν που θ’ αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, σε best of 5 series, ως το τελευταίο εμπόδιο πριν το φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μακάμπι ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Euroleague, καταλαμβάνοντας την 16η θέση με 11 νίκες - 23 ήττες.

Double double σημείωσε ο Τρέβιον Ουίλιαμς με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ. Από 16 πόντους πέτυχαν οι Γιοκουμπάιτις και Σόρκιν.

Τα δεκάλεπτα: 31-28, 51-48, 70-70, 99-93

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουίλιαμς-Γκος 2, Ράιτ 18, Λι 2, Βεζένκοφ 21 (1), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 2, Πίτερς 17 (3), ΜακΚίσικ 5 (1), Φουρνιέ 27 (5).

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Όντεντ Κάτας): Χόαρντ 8, Κλαρκ 11 (1), Μενκό, Σόρκιν 16 (2), Ρέιμαν 1, Ντιμπαρτολομέο 9 (3), Κοέν, Ράντολφ 9 (1), Γιοκουμπάιτις 16 (2), Μπλατ 6 (2), Ουίλιαμς 17 (1).