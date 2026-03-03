Euroleague: Οριστικά εκτός Τελ Αβίβ και Ντουμπάι οι αγώνες

Οριστικά εκτός Τελ Αβίβ και Ντουμπάι θα διεξαχθούν οι αγώνες των Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η Euroleague στη συνεδρίαση της την Τρίτη (3/3), λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιστρέφει στην έδρα που είχε μέχρι να γυρίσει στο Ισραήλ, δηλαδή το Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται ήδη στη Σόφια, όπου θα παραμείνει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και η Ντουμπάι έχει δηλώσει ως έδρα το Σαράγεβο.
