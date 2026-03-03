Μενού

Euroleague: Οριστικά εκτός Τελ Αβίβ και Ντουμπάι οι αγώνες

Η Euroleague στη συνεδρίαση της την Τρίτη (3/3) αποφάσισε για τις νέες έδρες της Μακάμπι, της Χάποελ και της Ντουμπάι, έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις και την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μακάμπι Τελ Αβίβ
Στιγμιότυπο από ματς Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Οριστικά εκτός Τελ Αβίβ και Ντουμπάι θα διεξαχθούν οι αγώνες των Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η Euroleague στη συνεδρίαση της την Τρίτη (3/3), λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιστρέφει στην έδρα που είχε μέχρι να γυρίσει στο Ισραήλ, δηλαδή το Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται ήδη στη Σόφια, όπου θα παραμείνει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και η Ντουμπάι έχει δηλώσει ως έδρα το Σαράγεβο.

