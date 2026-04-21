Euroleague: Ποια είναι η μοναδική περίπτωση που θα συναντηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό έστειλε τους πράσινους στα playoffs της EuroLeague και σε συνάντηση με την δεύτερη της κανονικής περιόδου, Βαλένθια.

Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς με μειονέκτημα έδρας για την πρόκριση στο Final Four (22-24/5), ενώ τον Ολυμπιακό μπορούν να τον συναντήσουν πλέον μόνο στον τελικό αφού πρώτα θα έχουν περάσει από playoffs και ημιτελικούς.

Στα ημιτελικά η σειρά Βαλένθια – Παναθηναϊκός θα συναντηθεί με τη σειρά Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Η σειρά Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας θα συναντηθεί με τη σειρά Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις.