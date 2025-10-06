Μενού

EuroLeague: «Σχεδόν ειλημμένη» η απόφαση για 24 ομάδες του χρόνου και προετοιμασία της συνάντησης με FIBA - NBA

Οι μέτοχοι της EuroLeague προετοιμάζονται για τη σημαντική συνάντηση με την FIBA και το ΝΒΑ στη Γενεύη.

Στιγμιότυπο από μπάλα μπάσκετ | Eurokinissi
Στο επίκεντρο της διήμερης συνάντησης των εταίρων της EL στην Βαρκελώνη, βρίσκεται και το νέο σύστημα διεξαγωγής με στόχο την επέκταση σε 24 ομάδες και σε δύο περιφέρειες.

Οι μέτοχοι της EuroLeague σχεδιάσαν και συζήτησαν σχετικά με το μεγάλο meeting ανάμεσα σε FIBA και NBA που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη, ενώ ο κύκλος των συναντήσεων και των συζητήσεων θα ολοκληρωθεί αύριο (07/10) στην Βαρκελώνη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

