Europa League: Πιθανοί αντίπαλοι και ημερομηνίες των play offs για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του εφετινού Europa League, τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στη 17η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 20ή, παίρνοντας θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση των ομάδων απ' την 9η έως την 24η θέση (play off) τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ τα υποψήφια ζευγάρια της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης που είναι ήδη γνωστά, θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (14:00) στο "House of European Football", την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί απ' τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο, τότε θα συναντηθεί στους «16» με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Ο δε Παναθηναϊκός αν τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα παίξει με έναν εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Κάτι που θα το γνωρίζουν μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Ρόμα

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Στεάουα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Βασιλεία, Σάλτσμπουργκ, Ρέιντζερς, Νις, Ουτρέχτη, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

Γκενκ ή Μπολόνια - Ντινάμο Ζάγκρεμπ ή Μπραν Σουτγκάρδη ή Φερεντσβάρος - Σέλτικ ή Λουντογκόρετς Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν - Φενερμπαχτσέ ή Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα - ΠΑΟΚ ή Λιλ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΚΛΗΡΩΣΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026)

Νικητές 1 - Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Νικητές 2 - Πόρτο ή Μπράγκα

Νικητές 3 - Μίντιλαντ ή Μπέτις

Νικητές 4 - Λιόν ή Άστον Βίλα.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026, Κωνσταντινούπολη «Besiktas Stadium».