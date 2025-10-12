Μενού

Εξαγριωμένος Μπαρτζώκας έφτασε στη μέση του παρκέ: «Είναι άμυνα αυτή; Γιατί κοιτάτε τον Σορτς;»

Εμφανώς νευριασμένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την αμυντική λειτουργία των παικτών του πάνω στον Τι Τζέι Σορτς.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση της σεζόν, στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Τι Τζέι Σορτς ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει σε time out, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι εμφανώς νευριασμένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, μπαίνοντας μέσα στο παρκέ, φωνάζοντας στον Φρανκ Νιλικίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ