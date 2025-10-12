Εξαγριωμένος Μπαρτζώκας έφτασε στη μέση του παρκέ: «Είναι άμυνα αυτή; Γιατί κοιτάτε τον Σορτς;»

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση της σεζόν, στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Τι Τζέι Σορτς ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει σε time out, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι εμφανώς νευριασμένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, μπαίνοντας μέσα στο παρκέ, φωνάζοντας στον Φρανκ Νιλικίνα.

