Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκνευρίζεται έντονα με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε θρίλερ με παρατάσεις και συνεχείς εναλλαγές.
Συγκεκριμένα ο coach των «ερυθρολεύκων» φώναξε στον Γάλλο γκαρντ για την απόφασή του να μην πασάρει την μπάλα στην τελευταία κατοχή που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση. Σύμφωνα με το gazzetta.gr, o Φουρνιέ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή και στη συνέχεια έχασε την μπάλα από κλέψιμο με τον ίδιο φανερά εκνευρισμένος να απαντάει στον προπονητή του, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να πηγαίνει στην παράταση.
