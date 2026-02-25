Μενού

Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με Φουρνιέ: Η στιγμή που του άρχισε τα «γαλλικά»

Τι συνέβη στην τελευταία επίθεση και προκάλεσε την «έκρηξη» του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Φουρνιέ.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκνευρίζεται έντονα με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε θρίλερ με παρατάσεις και συνεχείς εναλλαγές.

Συγκεκριμένα ο coach των «ερυθρολεύκων» φώναξε στον Γάλλο γκαρντ για την απόφασή του να μην πασάρει την μπάλα στην τελευταία κατοχή που είχε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση. Σύμφωνα με το gazzetta.gr, o Φουρνιέ πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή και στη συνέχεια έχασε την μπάλα από κλέψιμο με τον ίδιο φανερά εκνευρισμένος να απαντάει στον προπονητή του, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να πηγαίνει στην παράταση.

