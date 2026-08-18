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Εξομολογητικός ο Πεπ Γκουαρντιόλα: «Έχω χωρίσει από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη»

Μια αθέατη και προσωπική στιγμή της ζωής του έφερε ο Ισπανός τεχνικός Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς αναφέρθηκε στον χωρισμό του με την Κριστίνα Σέρα.

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Μια φοβερά συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Ισπανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime στο οποίο εμφανίζεται και αποκαλύπτει στιγμιότυπα από τις σεζόν του προπονητή.

Πέρα από τον αποχαιρετισμό του στην ομάδα, ο Γκουαρδιόλα μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική του στιγμή, καθώς μίλησε για τον χωρισμό του από την σύζυγό του, Κριστίνα Σέρα. Έτσι επέλεξε να μοιραστεί μια αθέατη πλευρά της ζωής του.

«Έχω χωρίσει από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη», φέρεται να λέει χαρακτηριστικά ο 55χρονος τεχνικός, αναφερόμενος στην Κριστίνα Σέρα, με την οποία ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν παντρεμένος από το 2014 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

 

 

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