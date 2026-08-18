Ο ηθοποιός του The Office που παίζει σε διαφημίσεις χωρίς να το ξέρει

Ο Μπί Τζέι Νόβακ και η Μϊντι Κάλινγκ πέρα από κολλητοί φίλοι, είναι και δύο από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς (και ηθοποιούς) της αμερικάνικης τηλεοπτικής κωμωδίας. Φυσικά, οι δύο ηθοποιοί δεν θα μπορούσαν να μην περάσουν από το The Office, στο οποίο έγραψαν αρκετά σενάρια, σκηνοθέτησαν επεισόδια και υποδύθηκαν τους Ράιαν Χάουαρντ και Κέλι Καπούρ, δύο συναδέλφους που συνδέθηκαν ερωτικά, χώρισαν, συνδέθηκαν ξανά και όχι μόνο.

Ο Νόβακ, μέσα στη δημοφιλία που απέκτησε από τη σειρά, απέκτησε κι ένα πρόβλημα.

Ο ηθοποιός πριν από περίπου δέκα χρόνια (την εποχη που το The Office είχε φτάσει στο τέλος του, αλλά η φήμη της σειράς παρέμενε στην στρατόσφαιρα), είχε κάνει το λάθος να παραχωρήσει μια φωτογραφία του σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων τύπου public domain (ο κάθε χρήστης κατεβάζει χωρίς να χρειάζεται άδεια). Στη συνέχεια, ο Νόβακ είδε την εικόνα του σε ένα ένα σωρό διαφημίσεις προϊόντων ανά τον κόσμο.

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Προφανώς με καμία από τις διαφημιζόμενες εταιρείες δεν είχε συνάψει κάποιας μορφής συνεργασία.

Ο ίδιος αργότερα σχολίασε πως αφού δεν μπορούσε να κάνει κάτι, απλά βλέπει τις διαφημίσεις και γελάει.