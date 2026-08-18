Ρία Ελληνίδου: Αντιδράσεις για την ακύρωση της συναυλίας στη Σαλαμίνα - Η απάντηση των διοργανωτών

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 18/8, η προγραμματισμένη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας, καθώς η διοργάνωση αποφάσισε την αναβολή της ως ένδειξη πένθους και σεβασμού μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί.

Η συναυλία μεταφέρεται για την 3η Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:30, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την καθυστέρηση της επίσημης ενημέρωσης.

Οι διοργανωτές εξηγούν ότι, από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα ήταν η παρακολούθηση της κατάστασης και η ανθρώπινη πλευρά της τραγωδίας, ενώ οι έκτακτες συνθήκες δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες συνεννοήσεις.

Ρία Ελληνίδου - Η ανακοίνωση για την ακύρωση

«Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία, την αναστάτωση αλλά και την οργή που έχει εκφραστεί από Συμπολίτες μας εξαιτίας της καθυστέρησης της επίσημης Aνακοίνωσης. Θέλουμε, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αδιαφορία ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στην τραγωδία που έπληξε το Νησί μας.

Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη πλευρά αυτής της δύσκολης ημέρας, και η παρακολούθηση των δραματικών εξελίξεων. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις, ώστε να υπάρξει νωρίτερα επίσημη ενημέρωση. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η καθυστέρηση της ανακοίνωσης, και κατανοούμε όσους περίμεναν μια άμεση ενημέρωση.

Η Συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:30, ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, τραυματίστηκαν ή δοκιμάζονται από την καταστροφή που έπληξε το νησί μας.

Αυτές τις ώρες δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση. Υπάρχει μόνο χώρος για σεβασμό, ενότητα και συμπαράσταση.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία».