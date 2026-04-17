Από την 6η θέση, που σημαίνει και απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, ως και την 9η που θα το φέρει σε δύο «προκριματικούς» αγώνες, μπορεί να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη φετινής Ευρωλίγκα. Απόψε το βράδυ οι «πράσινοι» υποδέχονται την Εφές στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, ωστόσο το τελικό πλασάρισμα δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2024, θέλουν δεδομένα τη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα και ταυτόχρονα θα περιμένουν... δώρο από την Παρί στο Κάουνας ώστε να μπορούν να ελπίζουν στην 6η θέση που θα τους βγάλει από τη «βάσανο» των πλέι οφ/

Μετά από την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ το βράδυ της Πέμπτης, έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός θα βγει 6ος αν...

Νικήσει ο ίδιος την Εφές και ταυτόχρονα ηττηθεί η Ζάλγκιρις στο Κάουνας από την Παρί

Ο Παναθηναϊκός θα βγει 7ος αν...

Νικήσει ο ίδιος την Εφές και ταυτόχρονα νικήσει η Ζάλγκιρις στο Κάουνας την Παρί

Ο Παναθηναϊκός θα βγει 8ος αν...

Ηττηθεί από την Εφές και χάσουν επίσης Μονακό (εντός με Χάποελ) και Μπαρτσελόνα (εντός με Μπάγερν)

Ο Παναθηναϊκός θα βγει 9ος αν...

Ηττηθεί από την Εφές και νικήσει είτε η Μονακό είτε η Μπαρτσελόνα.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι - Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός - Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν - Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερ. Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

Ζαλγκίρις - Παρί 20:00

Μονακό - Χάποελ 20:30

Ντουμπάι - Βαλένθια 21:00

Παναθηναϊκός - Εφες 21:15

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Ολυμπιακός 26-12*

2. Βαλένθια 24-13*

3. Ρεάλ Μ. 24-14*

4. Φενέρμπαχτσε 24-14*

5. Χάποελ 23-14*

6. Ζάλγκιρις 22-15

----------------------------------

7. Παναθηναϊκός 21-16

8. Μονακό 21-16

9. Ερ. Αστέρας 21-17

10. Μπαρτσελόνα 20-17

----------------------------------

11. Ντουμπάι 19-18

12. Μακάμπι 18-20

13. Μπάγερν 17-20

14. Μιλάνο 17-21

15. Παρτίζαν 15-22

17. Βίρτους Μπολόνια 14-24

18. Μπασκόνια 13-25

19. Έφες 12-25

20. Βιλερμπάν 8-30

* Προκρίθηκαν στα Play Offs