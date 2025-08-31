F1 - Βήμα τίτλου από τον Πιάστρι στην Ολλανδία, εγκατέλειψαν Νόρις, Χάμιλτον, Λεκλέρ

Καθοριστικό ίσως αποδειχθεί το Grand Prix Ολλανδίας στην μάχη για τον τίτλο οδηγών της Formula 1. Ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε την έβδομη φετινή και ένατη συνολικά νίκη του στο θεσμό, αυξάνοντας στους 34 βαθμούς το προβάδισμά του.

Ο Λάντο Νόρις, teammate του Πιάστρι στην McLaren, εγκατέλειψε στον 65ο από τους 72 γύρους του αγώνα, λόγω μηχανικού προβλήματος και ενώ ήταν στη 2η θέση. Ως αποτέλεσμα, ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing) τερμάτισε 2ος και ο Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bulls ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε βάθρο αγώνα της F1.

Καταστροφικό ήταν το Grand Prix Ολλανδίας για τη Ferrari, με τους Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να εγκαταλείπουν με διαφορά 30 γύρων και μάλιστα στην ίδια στροφή.

Επόμενος αγώνας το Grand Prix Ιταλίας στην Μόντσα, το τριήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου.