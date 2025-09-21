F1: Νικητής ο Φερστάπεν στο Αζερμπαϊτζάν, εγκατέλειψε ο Πιάστρι

Την 67η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και τέταρτη φετινή, σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο Μπακού. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε εύκολα στο Grand Prix Αζεμπαϊτζάν, με διαφορά 14,6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes). Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ (Williams).
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από έξοδο μόλις στον πρώτο γύρο. Έτσι το προβάδισμα που έχει από τον teammate του στην McLaren, Λάντο Νόρις (τερμάτισε 7ος), μειώθηκε στους 25 βαθμούς.
Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου με το Grand Prix Σιγκαπούρης.
