F1: Νικητής ο Φερστάπεν στο Αζερμπαϊτζάν, εγκατέλειψε ο Πιάστρι

Την 67η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και τέταρτη φετινή, σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο Μπακού. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε εύκολα στο Grand Prix Αζεμπαϊτζάν, με διαφορά 14,6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes). Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ (Williams).

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από έξοδο μόλις στον πρώτο γύρο. Έτσι το προβάδισμα που έχει από τον teammate του στην McLaren, Λάντο Νόρις (τερμάτισε 7ος), μειώθηκε στους 25 βαθμούς.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου με το Grand Prix Σιγκαπούρης.