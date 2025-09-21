Μενού

F1: Νικητής ο Φερστάπεν στο Αζερμπαϊτζάν, εγκατέλειψε ο Πιάστρι

Τέταρτη φετινή νίκη στη Formula 1 για τον Ολλανδό, τη στιγμή που ο Πιάστρι είδε το βαθμολογικό του προβάδισμα να μειώνεται.

Κώστας Μπιτσικώκος
Κώστας Μπιτσικώκος
Formula 1
Ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν | Red Bull Racing/X
  • Α-
  • Α+

Την 67η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και τέταρτη φετινή, σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο Μπακού. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε εύκολα στο Grand Prix Αζεμπαϊτζάν, με διαφορά 14,6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes). Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ (Williams). 

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από έξοδο μόλις στον πρώτο γύρο. Έτσι το προβάδισμα που έχει από τον teammate του στην McLaren, Λάντο Νόρις (τερμάτισε 7ος), μειώθηκε στους 25 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου με το Grand Prix Σιγκαπούρης. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ