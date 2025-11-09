F1 - Ο Νόρις νίκησε στη Βραζιλία και έκανε... άλμα τίτλου

Με θριαμβευτή τον Λάντο Νόρις ολοκληρώθηκε το Grand Prix Βραζιλίας, αποτέλεσμα που καθιστά τον Βρετανό οδηγό της McLaren το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στη Formula 1. Ήταν η 7η φετινή νίκη για τον Νόρις και η 11η συνολικά στην καριέρα του στο θεσμό.
Δεύτερος τερμάτισε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος άντεξε στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό της Red Bull Racing να κάνει εκπληκτικό αγώνα από τελευταίος στην εκκίνηση. Πλέον ο Νόρις έχει 390 βαθμούς, έναντι 366 του Όσκαρ Πιάστρι και 341 του Φερστάπεν.
Καταστροφικός ήταν ο αγώνας για τη Ferrari. Εγκατέλειψε τόσο ο Λούις Χάμιλτον (από ζημιά στο πάτωμα της SF-25) όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά από επαφή που είχε ο Πιάστρι με τον Αντονέλι. Ο Αυστραλός τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων και τερμάτισε τελικά στην 5 θέση.
Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Λας Βέγκας, το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου.
