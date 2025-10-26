Μενού

F1 - Ο Νόρις νίκησε στο Μεξικό και πέρασε στη βαθμολογία τον Πιάστρι

Κυριαρχική εμφάνιση από τον Βρετανό οδηγό της McLaren. Λεκλέρ και Φερστάπεν ανέβηκαν μαζί του στο βάθρο.

Κώστας Μπιτσικώκος
Formula 1
Ο Λάντο Νόρις στο Grand Prix Μεξικού | McLaren Racing/X
Με την έκτη φετινή του νίκη και δέκατη στην καριέρα του στη Formula 1, ο Λάντο Νόρις τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας, καθώς ο teammate του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, τερμάτισε στην 5η θέση του Grand Prix Μεξικού. Ο Βρετανός έχει 357 βαθμούς, έναντι 365 του Αυστραλού, με τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Μαζί με τον Νόρις ανέβηκαν στο βάθρο ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) και ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing). Ο Ολλανδός πλησίασε τον Μονεγάσκο στους τελευταίους γύρους, όμως η περίοδος Virtual Safety Car (λόγω της εγκατάλειψης του Κάρλος Σάινθ) δεν του επέτρεψε να κάνει την προσπάθεια προσπέρασης. 

Εξαιρετική εμφάνιση από τον νεαρό Όλιβερ Μπέρμαν (Haas), ο οποίος τερμάτισε στην 4η θέση. Η ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε στην αρχή του αγώνα ο Λούις Χάμιλτον γιατί βγήκε εκτός πίστας, κερδίζοντας πλεονέκτημα στην μάχη του με τον Φερστάπεν, στέρησε ουσιαστικά από τον Βρετανό της Ferrari κάθε ελπίδα να παλέψει για μια θέση στον βάθρο.

Formula 1

Η συνέχεια στο πρωτάθλημα θα δοθεί το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου με το Grand Prix Βραζιλίας.

