F1 - Ο Νόρις νίκησε στο Μεξικό και πέρασε στη βαθμολογία τον Πιάστρι

Με την έκτη φετινή του νίκη και δέκατη στην καριέρα του στη Formula 1, ο Λάντο Νόρις τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας, καθώς ο teammate του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, τερμάτισε στην 5η θέση του Grand Prix Μεξικού. Ο Βρετανός έχει 357 βαθμούς, έναντι 365 του Αυστραλού, με τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Μαζί με τον Νόρις ανέβηκαν στο βάθρο ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) και ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing). Ο Ολλανδός πλησίασε τον Μονεγάσκο στους τελευταίους γύρους, όμως η περίοδος Virtual Safety Car (λόγω της εγκατάλειψης του Κάρλος Σάινθ) δεν του επέτρεψε να κάνει την προσπάθεια προσπέρασης.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον νεαρό Όλιβερ Μπέρμαν (Haas), ο οποίος τερμάτισε στην 4η θέση. Η ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε στην αρχή του αγώνα ο Λούις Χάμιλτον γιατί βγήκε εκτός πίστας, κερδίζοντας πλεονέκτημα στην μάχη του με τον Φερστάπεν, στέρησε ουσιαστικά από τον Βρετανό της Ferrari κάθε ελπίδα να παλέψει για μια θέση στον βάθρο.

Η συνέχεια στο πρωτάθλημα θα δοθεί το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου με το Grand Prix Βραζιλίας.