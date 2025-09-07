F1 - Θρίαμβος του Φερστάπεν στην έδρα της Ferrari

Την τρίτη φετινή και 66η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 σημείωσε στην Μόντσα ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν πτοήθηκε όταν παραχώρησε προσωρινά την πρώτη θέση στον Λάντο Νόρις, λόγω του ότι «έκοψε» το σικέιν στον εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Ολλανδίας. Πέρασε τον Βρετανό στον 4ο γύρο και έφθασε σε μία θριαμβευτική και δίκαιη νίκη στον «ναό της ταχύτητας» και έδρα της Ferrari.

Μαζί του ανέβηκαν στο βάθρο οι οδηγοί της McLaren Νόρις - Πιάστρι, με τον δεύτερο να διατηρεί βαθμολογικό προβάδισμα 31 βαθμών έναντι του teammate του.

Στις θέσεις 4 - 6 τερμάτισαν οι δύο οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λούις Χάμιλτον, με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes να καταλαμβάνει την 5η θέση.

Επόμενος αγώνας της σεζόν είναιι το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, στις 19-21 Σεπτεμβρίου.



