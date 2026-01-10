FA Cup: Η Σίτι έριξε 10 γκολ και προκρίθηκε με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της

Έμοιαζε περισσότερο με... παράσταση, παρά με αγώνα! Η Μάντσεστερ Σίτι, στο ντεμπούτο του Σεμενιό που συνέδραμε με το πρώτο του γκολ, έκανε φύλλο και φτερό την Έξετερ Σίτι της τρίτης κατηγορίας, την οποία ισοπέδωσε με 10-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στους «32» του FA Cup με τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ιστορίας της.
Η υπόθεση πρόκριση είχε ξεδιαλύνει πρακτικά από το ημίχρονο, όταν τα γκολ των Αλέιν και Ρόδρι, μαζί με τα δυο αυτογκόλ των φιλοξενούμενων διαμόρφωσαν το 4-0 του πρώτου μέρους.
