Φαλ, Μπάντιο και τώρα τι: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς

Μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά στον καταρτισμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Τα πάντα ξεκίνησαν από το μεγάλο «ναι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την μεγάλη του επιστροφή στους «πράσινους» ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια, η οποία και σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής στις τάξεις του «τριφυλλιού».

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