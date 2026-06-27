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Φαλ, Μπάντιο και τώρα τι: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε και την 2η μεταγραφή του στην «Ομπράντοβιτς εποχή» κλείνοντας σιγά-σιγά το ρόστερ της ομάδας. Οι επόμενες κινήσεις των «πρασίνων».

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά στον καταρτισμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Τα πάντα ξεκίνησαν από το μεγάλο «ναι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την μεγάλη του επιστροφή στους «πράσινους» ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια, η οποία και σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής στις τάξεις του «τριφυλλιού».

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