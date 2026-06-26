Πίσω στο 1977 ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μας έκανε να σηκώσουμε τα μάτια προς τον ουρανό με την πολυβραβευμένη εμβληματική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Στενές επαφές τρίτου τύπου» μετατρέποντας την ιδέα μιας συνάντησης με εξωγήινους σε εμμονή.

Μισό αιώνα μετά, το μυστήριο γύρω από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά συχνά αναζωπυρώνεται καθώς το Πεντάγωνο έχει προχωρήσει στη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων βίντεο με UFO (Αγνώστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα) ή UAP (Αγνώστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα).

Και ενώ η αλήθεια εξακολουθεί να βρίσκεται κάπου εκεί έξω -όπως έλεγε το μότο της απόλυτης εμμονής των 90s, της σειράς X Files-, δεν είναι λίγοι οι Έλληνες celebrities που έχουν αψηφίσει τον τρόπο που μπορεί να προσληφθούν δημόσια δηλώσεις για UFO και έχουν κατά καιρούς ισχυριστεί ότι έζησαν τη δική τους «στενή επαφή» χωρίς να δίνουν πολλές λεπτομέρειες για όσα δεν μπορούν εύκολα να εξηγήσουν.

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε μερικές τηλεοπτικές δηλώσεις για UFO που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως...

Αγγελική Ηλιάδη

Ίσως η πιο πολυζητημένη ατάκα ήρθε από την Αγγελική Ηλιάδη, η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο δήλωσε στο The 2night Show ότι έχει δει UFO και πιστεύει στη ζωή σε άλλους πλανήτες.

«Θα ήθελα να έχω πρόσβαση στο διάστημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μας κρύβουν… Έχω τρέλα με αυτά. Όταν ήμουν μικρή είδα UFO. Ήμουν 12 χρονών, παίζαμε με την παρέα μου στη Νέα Σμύρνη και είδα ένα πράγμα στον ουρανό που πήγαινε από το ένα σημείο του ουρανού στο άλλο με ιλιγγιώδη ταχύτητα…

Άλλοι γελάνε, άλλοι τα έχουν ζήσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα μυστικά γύρω μας, που ενδεχομένως δε θα τα μάθουμε ποτέ. Λένε ότι υπάρχουν σε σημεία της Γης πύλες, όπου μπαίνεις και μπορείς να βρεθείς κάπου αλλού. Το σημαντικότερο είναι να διαβάζεις και να ψάχνεις πράγματα, μέσα από την έρευνα κάτι θα ανακαλύψεις…» είχε δηλώσει.

Όπως διευκρίνισε η Αγγελική Ηλιάδη σε δηλώσεις της στο Happy Day: «Πάρα πολύς κόσμος έχει δει, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στο δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν ακόμα drone και τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο θα ήταν δε μπορεί. Πιστεύω στο μεταφυσικό και στο ότι μπορεί να υπάρχουν όντα που προέρχονται από αλλού».

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Ελένη Χατζίδου

Αυτές τις δηλώσεις άκουσε τότε και η Ελένη Χατζίδου και ανέφερε πως και η ίδια είχε στο παρελθόν παρόμοια εμπειρία κατά την περιοδεία της με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα.

Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά… Πηγαινοερχόταν ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα», είπε.

Γιώργος Τσαλίκης

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν το αρνήθηκε... «Είδαμε κάτι φώτα. Μπορεί να βλέπαμε πουλάκια, να μην ήταν κάτι. Ήταν η Ελένη και η Κατερίνα Σοφρώνη, ό,τι πει η Ελένη, εξάλλου βλέπουμε πολλά UFO γύρω μας με χέρια και πόδια και στόμα».

Μαρία Μπακοδήμου

Η Μαρία Μπακοδήμου είχε παραδεχτεί το 2023 μιλώντας με τον παλιό της συνεργάτη Γιάννη Πουλόπουλο ότι ακόμα πίστευει σε UFO.

«Ναι πιστεύω», απάντησε η Μαρία Μπακοδήμου και πρόσθεσε «UFO ξέρετε τι σημαίνει; Αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο. Δεν το είδα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το είδα με άλλον, έχω και μάρτυρα».

«Στην Αμερική το είδα στην Καλιφόρνια. Εκεί έχει και τα μπαλόνια των κινέζων, μπορεί να ήτανε κάτι άλλο», ωστόσο οι συνεργάτες της την κοίταξαν γεμάτοι απορία», ανέφερε η Μαρία Μπακοδήμου.

Εβελίνα Παπούλια

Κάπου μεταξύ αστείου και σοβαρού και η Εβελίνα Παπούλια είχε δηλώσει στον Φάνη Λαμπρόπουλο ότι: «Έχω δει εξωγήινους. Ήρθαν στον ύπνο μου». Αν και δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για κάποια πλάκα, η ίδια έχει παραδεχτεί ότι είναι λάτρης του μεταφυσικού.

Τάμτα

Η Τάμτα επιλέγει συχνά να κάνει ασυνήθιστες εμφανίσεις επί σκηνής και διστάσει να πει ότι παλιά ήθελε να την απαγάγουν εξωγήινοι, αφήνοντας με χιούμορ ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι μία από αυτούς...

«Υπήρξε περίοδος στη Γεωργία, κάπου στις αρχές των 90s, μπορεί και τέλη 80s, που όλοι βλέπανε ιπτάμενους δίσκους επάνω. Έβλεπες ομάδες ανθρώπων που κοιτούσαν ψηλά. Με είχε συγκλονίσει αυτό το πράγμα. Έβγαινα από το παράθυρο της κουζίνας στο roof του άλλο ορόφου δεν ήταν κάτι επικίνδυνο.

Ήθελα τόσο πολύ να δω. Είχα συγκλονιστεί κι είχα πολλή αγάπη για τον έξω κόσμο. Βγήκα από το παράθυρο και στεκόμουν στο roof κοίταζα πάνω, μήπως με δουν εξωγήινοι και με πάρουν. Γενικά με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί μάλιστα. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί να είμαι και εξωγήινος, δεν ξέρεις ποτέ» είχε πει η Τάμτα στο «Κρίμα» της Zoe Pre.

Ελίνα Παπίλα

Με αφορμή την Τάμα, η Ελίνα Παπίλα είχε δηλώσει: «Μια φορά που κοίταγα τον ουρανό έβλεπα κάτι», μη μπορώντας καν να παραδεχτεί ακριβώς τη δική της εμπειρία.

Περικλής Κονδυλάτος

Ένα βήμα παρακάτω το είχε πάει ο Περικλής Κονδυλάτος όταν δήλωσε στο Breakfast@Star ότι τον είχαν απαγάγει εξωγήινοι: «Υπάρχουν εξωγήινοι. Με είχαν απαγάγει και έγινα αντικείμενο κοροϊδίας. Είναι πέρα για πέρα αληθές. Επιθεωρούν τη Γη για χιλιάδες χρόνια. Προσπαθούν να αναβαθμίσουν το DNA των ανθρώπων γιατί γερνάμε και πεθαίνουμε, είμαστε το μόνο ον στο σύμπαν που έχει αυτό το πρόβλημα».

Γιώργος Δασκουλίδης

Για το τέλος αφήσαμε τον Γιώργο Δασκουλίδη, ο οποίος είχε «αποδείξεις» για UAP σε ένα βιντεοκλίπ του! Όπως είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» κατά τη διάρκεια του γυρίσματος για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού του «Όλα μου τα πήρες», το 1999 αντιλήφθηκαν έναν ΑΤΙΑ να περνάει και έστειλαν το βίντεο στη NASA.

«Όταν γυρίζαμε το βίντεο κλιπ ‘’Όλα μου τα πήρες’’ με τον Κώστα Καπετανίδη. ξαφνικά βλέπουμε ένα αντικείμενο να περνάει πολύ γρήγορα. Μου λέει: ‘’Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι είναι… Θα το στείλω!’’. Και το έστειλε στη NASΑ το βίντεο. Μου λέει: ‘’Δεν υπάρχει περίπτωση να το δικαιολογήσουμε. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι αυτά του καιρού.. πώς τα λένε… που τα στέλνουν, αλλά η ταχύτητα του είναι τόσο μεγάλη που αποκλείεται να είναι αυτό’’. Είχε γίνει μεγάλος ντόρος θυμάμαι εκείνη την εποχή με τους εξωγήινους στο βιντεοκλίπ του Δασκουλίδη».