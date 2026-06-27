«Μπορεί να έχω διακόψει και λόγω στύσης»: Απρόοπτα και αστεία από τα γυρίσματα ερωτικών σκηνών

Μπορεί οι ερωτικές σκηνές αποδεδειγμένα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού, όμως, εάν το δούμε το θέμα από την πλευρά των ηθοποιών, η συντριπτική πλειοψηφία, σε συνεντεύξεις τους, έχουν δηλώσει ότι είναι οι πιο άβολες και οι πιο δύσκολες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμβούν και σε αυτές απρόοπτα ή αστεία περιστατικά στα γυρίσματα που - σε κάποιες περιπτώσεις όπως φάνηκε στην πράξη - μπορεί να ακυρώσουν και εντελώς μια σκηνή με αποτέλεσμα αυτή να μη γυριστεί ποτέ.

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει έξι ιστορίες, όπως τις έχουν περειγράψει κατά καιρούς αγαπημένοι Έλληνες ηθοποιοί.

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Απόστολος Γκλέτσος: «Μπορεί και να έχω διακόψει ερωτική σκηνή λόγω στύσης»

Καλεσμένος πριν από μερικούς μήνες στην Αγκαλιά του Φάνη με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο Απόστολος Γκλέτσος είχε περιγράψει πώς γυρίζονται οι ερωτικές σκηνές, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα φιλιά στην οθόνη είναι ψεύτικα χωρίς γλώσσα και ότι «υπάρχουν και εσώρουχα στο χρώμα του δέρματος», ενώ «με το φως κλέβεις» για να ξεγελάει στο μάτι.

Μάλιστα, ο δημοφιλής ηθοποιός δεν έκρυψε ότι μπορεί και να του έχει τύχει να διακόψει ερωτική σκηνή επειδή είχε στύση.

«Λέω παιδιά, ώπα, έχω θέμα. Μπορεί και να μου έχει τύχει να διακόψω ερωτική σκηνή λόγω στύσης. Δεν το θυμάμαι. Επαγγελματικά. Άνθρωποι είμαστε.

Δεν κάνουμε κάθε μέρα ερωτικές σκηνές. Εντάξει. Οι ερωτικές σκηνές είναι οι πιο δύσκολες και οι πιο άβολες για εμάς. Πας με χαβαλέ.

Ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα οπότε πας εκεί και λες δεν με παίρνει, εδώ ήρθα για δουλειά», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ελένη Φιλίνη: «Με αφήνει στο κρεβάτι και αυτό διαλύεται»

Όταν η Ελένη Φιλίνη συμμετείχε σε επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού της ΕΡΤ, «Τα Τετράγωνα των Αστέρων» είχε περιγράψει ένα αστείο περιστατικό από τα γυρίσματα της ταινίας «Μπλόφα» το 1987, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον Παύλο Ευαγγελόπουλο και στην ερωτική σκηνή, το κρεββάτι διαλύθηκε!

«Κάνουμε remake μια ταινία, παλιά ήταν το "Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη", και κάνουμε την "Μπλόφα" με τον Παύλο Ευαγγελόπουλο.

Παίζαμε εγώ, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, ο Τζώρτζης, η Έφη Κοσμά, ο Νίκος Βερλέκης και έχουμε μία ερωτική σκηνή με τον Παύλο, με έχει πάρει αγκαλιά και είναι να με πετάξει στο κρεβάτι.

Εγώ με ένα baby doll, ξέρεις τώρα, κάτω από τον πολύ ρομαντισμό και το πολύ πάθος, όπως με έχει αγκαλιά, με αφήνει στο κρεβάτι και το κρεβάτι διαλύεται.

Μου ήρθαν τα πόδια στο κεφάλι, το στρώμα, οι τάβλες… Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το γύρισμα, δεν λες που δεν χτύπησα τουλάχιστον.

Μας έπιασε ένα νευρικό γέλιο... Το ξαναφτιάξαμε το κρεββάτι, αλλά μετά δεν μπορούσαμε τουλάχιστον για μισή ώρα να κάνουμε τη σκηνή, δε γινόταν να βγει», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φιλίνη.

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Σταματήσαμε επειδή ακουγόταν το στομάχι μας που χώνευε»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Alpha, «Αγγελική», ο Γιώργος Χρυσοστόμου (Στέφανος) είχε περιγράψει ένα απρόοπτο που είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της ερωτικής σκηνής με τη Νάντια Μπουλέ που στη σειρά υποδυόταν την Τζένη.

«Θυμάμαι στη σειρά "Αγγελική", μετά από διάλειμμα, είχαμε ερωτική σκηνή με τη Νάντια Μπουλέ και έπρεπε να την σταματήσουμε γιατί στον ήχο ακουγόταν το στομάχι μας που χώνευε. Οπότε αυτό δεν ήταν καθόλου ρομαντικό», είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Σμαράγδα Καρύδη: «Αρχίσαμε να μιλάμε σαν τον Παπανδρέου και τον Καραμανλή»

Πάλι στο «Πάμε Δανάη», η Σμαράγδα Καρύδη είχε περιγράψει ένα αστείο περιστατικό από τα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1, «Φίλα τον Βάτραχό σου» όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Θοδωρή Αθερίδη.

«Είχαμε πάει, υποτίθεται, απονομωμένα σε ένα εξοχικό σπίτι με τον Θοδωρή, είμαστε μπροστά στο τζάκι και έχουμε μια ερωτική σκηνή. Είχαμε να πούμε κάποια ερωτικά λόγια, που δεν ξέρω, εμάς μας φαίνονταν κάπως αστεία.

Δεν ξέρω πώς μας ήρθε κι αρχίσαμε να μιλάμε σαν τον Παπανδρέου με τον Καραμανλή. Κάναμε αυτή τη σκηνή κι έτσι, παίχτηκε. Πάντως, είπαμε αυτά τα ερωτικά λόγια σαν τους συγχωρεμένους Παπανδρέου και Καραμανλή», ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

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Μιμή Ντενίση: «Κάθε φορά που του έλεγα σ'αγαπώ, η αγελάδα μουγκάνιζε»

Η Μιμή Ντενίση έχει περιγράψει πριν μερικούς μήνες στο vidcast των Rainbow Mermaids το απρόοπτο που είχε τύχει όταν γύριζαν με τον Στράτο Τζώρτζογλου μια ερωτική σκηνή κοντά στις Πρέσπες για τη σειρά του Mega, «Στη Σκιά του Πολέμου» το 1999, με αποτέλεσμα η σκηνή να μη γυριστεί ποτέ.

«Ήταν απ' τα πιο αστεία γυρίσματα! Είχαμε πάει με τον Στράτο Τζώρτζογλου για το Mega, για το "Στη Σκιά του Πολέμου", κοντά στις Πρέσπες.

Και ήταν ένα λιβάδι που ήταν πάρα πολλές αγελάδες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ήσυχες μέχρι ν' αρχίσει το γύρισμα.

Μόλις άρχισε το γύρισμα, που είχαμε μια ερωτική σκηνή που μίλαγα εγώ έτσι με γλυκιά φωνή και έλεγα "Στράτο", ξέρω 'γω πώς τον λέγανε, διάφορα ερωτικά, μόλις έλεγα τη φράση, ακουγόταν "μουουου" από την αγελάδα.

Λοιπόν, σταμάταγα. Μία φορά, δεν γέλασα. Ξαναλέω, ας πούμε, "Στράτο σ' αγαπώ" πάλι "μουουου". Ξανασταματάω, ξαναρχίζω. Αυτό έγινε 40 φορές!

Το είχε κρατήσει το Mega γιατί στα 4-5 πρώτα ήμουνα σοβαρή. Μετά διαλύθηκα. Πριν να κάνει η αγελάδα, ξεκαρδιζόμουνα, εγώ έπεφτα πάνω στο τραπέζι και έλεγα "Δεν μπορώ, δεν μπορώ". Δεν το γυρίσαμε, δεν την κάναμε ποτέ τη σκηνή.

Μόλις του έλεγα σ' αγαπάω, κάτι πάθαινε η αγελάδα και μουγκάνιζε», είχε πει η Μιμή Ντενίση.

Χρήστος Βαλαβανίδης: «Κάναμε μια ερωτική σκηνή και έσπασε το κρεβάτι»

Η Νατάσα Τσακαρισιάνου και ο αξέχαστος Χρήστος Βαλαβανίδης είχαν γράψει ιστορία ως Σούλα και Κώστας μέσα από τη σειρά του Mega, «Οι Αυθαίρετοι» στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του σταθμού και μιλώντας πριν μερικά χρόνια στο «Πάμε Δανάη» είχαν περιγράψει στιγμές από τα γυρίσματα της σειράς, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, το απρόοπτο που τους συνέβη σε μια ερωτική σκηνή.

«Ξεκινήσαμε μια σκηνή με τη Σούλα όπου έπρεπε να κάνουμε έρωτα. Είμαστε στο κρεβάτι, και από τα κουνήματα, που τα κάναμε εμείς πιο υπερβολικά, έσπασε το κρεβάτι…», είχε πει ο Χρήστος Βαλαβανίδης.

«Ήταν τότε που έφερες τις λίρες και τις έριξες πάνω στο κρεββάτι και έλεγες "Σούλα μου, θα σε πάω στη Γη του Πυρός" και να αρχίσουμε να κάνουμε τα ερωτικά και να μου λέει στο αυτί "τώρα σκίζουμε, τώρα θα γίνει χαμός με αυτό το σίριαλ, μην το κόψεις". Οι κάμεραμεν είχαν πέσει κάτω από τα γέλια», είχε αναφέρει με τη σειρά της η Νατάσα Τσακαρισιάνου.