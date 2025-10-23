Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα έναρξης λόγω... κακοκαιρίας

Μία εντελώς απρόσμενη αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο De Kuip του Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική του League Stage του Europa League, προέκυψε αργά τη νύχτα της Τετάρτης (22/10).
Όπως αποφάσισε η UEFA έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, το παιχνίδι αντί για τις 19:45 θα ξεκινήσει στις 17:30 Ελλάδος, διότι αναμένεται μία πολύ μεγάλη καταιγίδα στην ευρύτερη περιοχή, που θα έθετε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του ματς.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:
«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».
