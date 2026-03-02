Μενού

Ανησυχία από ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα: Μέχρι πού φτάνουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν

Η Ελλάδα είναι εντός της ζώνης κινδύνου, όπως φαίνεται από τον χάρτη που δημοσίευσε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

Εκτόξευση πυραύλων. | Shutterstock
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανάρτηση που έκανε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αναφορικά με την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, που μπορούν να φτάσουν έως και την Ευρώπη.

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη» αναφέρεται στην ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στο X.

Παράλληλα, δημοσιεύεται και ένας χάρτης, όπου περιλαμβάνεται και η Ελλάδα στην «κόκκινη περιοχή».

Όπως προκύπτει, οι πύραυλοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής αλλά και τα παράκτια της Ιταλίας.

Εκτός ζώνης κινδύνου είναι η Γαλλία και η Γερμανία.

Δείτε αναλυτικά: 

 

